أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العليا للانتخابات": ما تعلنه اللجان العامة حصر عددى وليس نتائج نهائية

Google+ Print
"العليا للانتخابات": ما تعلنه اللجان العامة حصر عددى وليس نتائج نهائية "العليا للانتخابات": ما تعلنه اللجان العامة حصر عددى وليس نتائج نهائية
قالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، إنها تلفت النظر إلى أن ما يتم الإعلان عنه فى اللجان العامة هو حصر عددى فقط للأصوات التى حصل عليها كل مترشح فردى أو قائمة وليس النتيجة النهائية التى تحدد الفائز والخاسر أو من ستجرى بينهم الإعادة.

وصرح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، فى بيان للجنة منذ قليل، بأنه ستتم إضافة الأصوات التى حصل عليها كل مترشح فردى وقائمة من تصويت المصريين فى الخارج، وبعدها تعلن اللجنة العليا النتيجة فى كل دائرة انتخابية.

وأكد "مروان" أن اللجنة العليا ستعلن الحصر العددى لأصوات المصريين فى الخارج فى مؤتمر صحفى الساعة الخامسة مساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365