"العليا للانتخابات": ما تعلنه اللجان العامة حصر عددى وليس نتائج نهائية

قالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، إنها تلفت النظر إلى أن ما يتم الإعلان عنه فى اللجان العامة هو حصر عددى فقط للأصوات التى حصل عليها كل مترشح فردى أو قائمة وليس النتيجة النهائية التى تحدد الفائز والخاسر أو من ستجرى بينهم الإعادة.

وصرح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، فى بيان للجنة منذ قليل، بأنه ستتم إضافة الأصوات التى حصل عليها كل مترشح فردى وقائمة من تصويت المصريين فى الخارج، وبعدها تعلن اللجنة العليا النتيجة فى كل دائرة انتخابية.

وأكد "مروان" أن اللجنة العليا ستعلن الحصر العددى لأصوات المصريين فى الخارج فى مؤتمر صحفى الساعة الخامسة مساء.