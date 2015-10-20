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أحمد زكى بدر: "نسب الإقبال على لجان الانتخاب هى اللى متعودين عليها"

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أحمد زكى بدر: "نسب الإقبال على لجان الانتخاب هى اللى متعودين عليها" أحمد زكى بدر: "نسب الإقبال على لجان الانتخاب هى اللى متعودين عليها"
أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن نسب الإقبال على اللجان الانتخابية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التى جرت أمس وأمس الأول، جاءت طبيعية، كما كانت تحدث فى السنوات الماضية، قائلا: "نسب الإقبال على لجان الانتخاب هى اللى متعودين عليها".

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال لقائه بالصحفيين، أنه من الطبيعى أن يكون هناك ضعف إقبال ببعض اللجان، ويعود ذلك لأسباب كثيرة أبرزها عدم قيام المرشحين بالدعاية المناسبة، كما أن هناك وجوهًا جديدة فى الانتخابات لا يعرفها الناخبون، مشيرًا إلى أن المصريين اعتادوا أن ينتخبوا فى اللحظات الأخيرة، قائلا: "إحنا بتوع اللحظات الأخيرة".

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