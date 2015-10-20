زكى بدر ردا على اتهامه بالتسبب فى عزوف الناخبين:مش هرد غير على الحاجة المحترمة

رفض الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، التعقيب على اتهام مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك له بأن تصريحاته خلال اليومين الماضيين كانت سببا فى عزوف الناس عن الانتخاب باللجان وضعف الإقبال عليها، وقال: "مش هعقب ولا هرد إلا على الحاجة المحترمة بس، غير كدة ميستحقش يترد عليه".

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة لتوضيح آخر مستجدات الانتخابات البرلمانية، أن الوزارة انتهى دورها حتى الآن والدور القادم سيكون بين أيدى اللجنة العليا للانتخابات وكان دور الوزارة تنظيمى، ومكلفون من رئيس الوزراء برقابة المحليات وتنظيمها.