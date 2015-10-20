أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زكى بدر ردا على اتهامه بالتسبب فى عزوف الناخبين:مش هرد غير على الحاجة المحترمة

Google+ Print
زكى بدر ردا على اتهامه بالتسبب فى عزوف الناخبين:مش هرد غير على الحاجة المحترمة زكى بدر ردا على اتهامه بالتسبب فى عزوف الناخبين:مش هرد غير على الحاجة المحترمة
رفض الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، التعقيب على اتهام مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك له بأن تصريحاته خلال اليومين الماضيين كانت سببا فى عزوف الناس عن الانتخاب باللجان وضعف الإقبال عليها، وقال: "مش هعقب ولا هرد إلا على الحاجة المحترمة بس، غير كدة ميستحقش يترد عليه".

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة لتوضيح آخر مستجدات الانتخابات البرلمانية، أن الوزارة انتهى دورها حتى الآن والدور القادم سيكون بين أيدى اللجنة العليا للانتخابات وكان دور الوزارة تنظيمى، ومكلفون من رئيس الوزراء برقابة المحليات وتنظيمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365