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نقل 25.5 مليون راكب بالمطارات المصرية على متن 223 ألف رحلة منذ أول يناير

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نقل 25.5 مليون راكب بالمطارات المصرية على متن 223 ألف رحلة منذ أول يناير نقل 25.5 مليون راكب بالمطارات المصرية على متن 223 ألف رحلة منذ أول يناير
فى أحدث بيان إحصائى عن الحركة الجوية بالمطارات المصرية فى الفترة من أول يناير حتى 15 اكتوبر 2015- للطائرات القادمة والمغادرة للمطارات المصرية- بلغ إجمالى الحركة ما يقرب من 223 ألف رحلة جوية نقلت ما يقرب من 25,5 مليون راكب، وذلك بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضى تقدر بـ3.5% فى عدد الرحلات و5% فى عدد الركاب.

وتصدر مطار القاهرة الدولى الحركة الجوية بإجمالى ما يقرب من 113200 رحلة جوية نقلت ما يقرب من 12 مليونا و270 ألف راكب، ويلى ذلك مطار شرم الشيخ بإجمالى 35750 رحلة جوية نقلت حوالى 5 ملايين راكب، ومطار الغردقة بإجمالى 35740 رحلة جوية نقلت حوالى 5 ملايين راكب، ومطار برج العرب بإجمالى 21700 رحلة نقلت 2 مليون و160 ألف راكب، ومطار الأقصر بإجمالى 7500 رحلة جوية نقلت 576 ألف راكب، ومطار أسوان بإجمالى 4780 رحلة جوية نقلت 293 ألف راكب.
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