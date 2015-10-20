مورينيو: لا أهتم بما يظنه الأخرون عني.. يتذكرونني فقط حين أخسر

عبر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي عن استياءه من انتقادات الإعلام له عقب البداية المخيبة لحامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مورينيو أربع مباريات حتى الآن وفاز فقط في ثلاث من أول تسع جولات ليحتل فريقه المركز الـ12.

وقال البرتغالي لصحيفة تايمز الأيرلندية:"أشعر بالكثير من العاطفة أكثر مما أتخيل. أشعر بها من اللاعبين وممن أقابلهم في الشارع. عالم كرة القدم يتغير وأشعر بأنني حالة خاصة لأن الكرة هي حياتي".

وأضاف "أعيش في عالم مختلف. لا أتحكم أنا في الأمر. أنا وحيد في عالم كرة القدم الجديد. أؤدي عملي. لست سياسيا ولا مسؤول للعلاقات العامة ولا أهتم بما يظنه الناس عني".

وأردف "عندما أعيش لحظة سعيدة كأن شيئا لم يحدث وعندما أكون في فترة سيئة أدفع الثمن نوعا ما. ليس لدي أصدقاء في عالم كرة القدم".

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