أمريكا توافق على صفقة سعودية لشراء سفن حربية قيمتها 11.25 مليار دولار

قال مسئول فى الحكومة الامريكية إن إدارته وافقت على صفقة سعودية قيمتها 11.25 مليار دولار تشترى المملكة بموجبها أربع سفن حربية متعددة المهام من انتاج لوكهيد مارتن والمعدات المرتبطة بها.

وقال المصدر غير المفوض له بالحديث علنا إن وكالة التعاون الأمنى والدفاعى التابعة لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) التى تشرف على المبيعات العسكرية الخارجية أخطرت أعضاء الكونجرس الليلة الماضية بالصفقة المحتملة.

وأمام المشرعين 30 يوما لتعطيل الصفقة وإن كان من النادر أن يحدث ذلك لان الصفقات تخضع لعمليات تدقيق قبل أى إخطار رسمى .

وقال مصدر ثان مطلع على الامر إن الموافقة على الصفقة تسمح للسعودية والحكومة الامريكية بالتفاوض على عقد رسمى لشراء السفن لكن ليس من المتوقع استكمال المفاوضات قبل حلول نهاية العام.

وكانت رويترز ذكرت فى سبتمبر أن السعودية تجرى مناقشات متقدمة مع الحكومة الامريكية بشأن شراء سفينتين وأنها يمكن أن تتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المملكة ستشترى السفن الاربع التى تمت الموافقة عليها فى الصفقة دفعة واحدة.

والصفقة جزء من عملية تحديث أوسع للاسطول الشرقى للمملكة وستحل السفن الجديدة محل سفن أقدم امريكية الصنع وستعتمد السفن الجديدة على نموذج سفن ليتورال كومبات التى تبنيها لوكهيد حاليا للبحرية الامريكية وموردها الاساسى الشركة الايطالية فنكانتيري.

والبرنامج الثانى لتوسع البحرية السعودية موضع نقاش منذ سنوات وقالت مصادر أمريكية إن قلق السعودية من ايران سرع المباحثات.

وتعد هذه الصفقة أول اتفاق رئيسى لتصدير سفن بحرية منتجة حديثا فى الولايات المتحدة منذ سنوات، وستسمح للجيش الامريكى بالعمل بسهولة أكبر مع جيوش دول مجلس التعاون الخليجى .