أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا توافق على صفقة سعودية لشراء سفن حربية قيمتها 11.25 مليار دولار

Google+ Print
أمريكا توافق على صفقة سعودية لشراء سفن حربية قيمتها 11.25 مليار دولار أمريكا توافق على صفقة سعودية لشراء سفن حربية قيمتها 11.25 مليار دولار
قال مسئول فى الامريكية إن إدارته وافقت على صفقة سعودية قيمتها 11.25 مليار دولار تشترى المملكة بموجبها أربع سفن حربية متعددة المهام من انتاج لوكهيد مارتن والمعدات المرتبطة بها.

وقال المصدر غير المفوض له بالحديث علنا إن وكالة التعاون الأمنى والدفاعى التابعة لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) التى تشرف على المبيعات العسكرية الخارجية أخطرت أعضاء الكونجرس الليلة الماضية بالصفقة المحتملة.

وأمام المشرعين 30 يوما لتعطيل الصفقة وإن كان من النادر أن يحدث ذلك لان الصفقات تخضع لعمليات تدقيق قبل أى إخطار رسمى .

وقال مصدر ثان مطلع على الامر إن الموافقة على الصفقة تسمح للسعودية والحكومة الامريكية بالتفاوض على عقد رسمى لشراء السفن لكن ليس من المتوقع استكمال المفاوضات قبل حلول نهاية العام.

وكانت رويترز ذكرت فى سبتمبر أن تجرى مناقشات متقدمة مع الحكومة الامريكية بشأن شراء سفينتين وأنها يمكن أن تتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المملكة ستشترى السفن الاربع التى تمت الموافقة عليها فى الصفقة دفعة واحدة.

والصفقة جزء من عملية تحديث أوسع للاسطول الشرقى للمملكة وستحل السفن الجديدة محل سفن أقدم امريكية الصنع وستعتمد السفن الجديدة على نموذج سفن ليتورال كومبات التى تبنيها لوكهيد حاليا للبحرية الامريكية وموردها الاساسى الشركة الايطالية فنكانتيري.

والبرنامج الثانى لتوسع البحرية السعودية موضع نقاش منذ سنوات وقالت مصادر أمريكية إن قلق السعودية من ايران سرع المباحثات.

وتعد هذه الصفقة أول اتفاق رئيسى لتصدير سفن بحرية منتجة حديثا فى الولايات المتحدة منذ سنوات، وستسمح للجيش الامريكى بالعمل بسهولة أكبر مع جيوش دول مجلس التعاون الخليجى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟