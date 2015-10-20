الخميس.. الحكم على شركة فرنسية لطرحها دواء قاتلا لعلاج السكر

تصدر المحكمة العليا فى مدينة نانتير الفرنسية الخميس القادم، حكمها فى الدعوى المدنية المرفوعة على شركة "سيرفييه" الفرنسية، بسبب الأضرار الخطيرة والوفيات التى سببها دواء ميدياتور Mediator الذى طورته لعلاج مرض السكر، وكما كان يستخدم كخافض للشهية، حتى تم حظر تداوله داخل فرنسا منذ عام 2009 بعد المشاكل الخطيرة التى تسبب فيها, وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الوكالة الفرنسية لمراقبة سلامة الأدوية AFSAP، قد أشارت فى عام 2010 إلى أن عقار دواء ميدياتور Médiator ربما يكون هو السبب الرئيسى فى وفاة ما يزيد عن خمسمائة شخص على مدى ثلاثة وثلاثين عاماً، تم استخدام العقار خلالهما، هذا بخلاف الضحايا التى خلفها الدواء بعد عام 2010.

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