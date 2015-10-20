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أستاذة أمراض جلدية: حلاقة المراهقين للذقن لا تجعلها تنمو أسرع

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أستاذة أمراض جلدية: حلاقة المراهقين للذقن لا تجعلها تنمو أسرع أستاذة أمراض جلدية: حلاقة المراهقين للذقن لا تجعلها تنمو أسرع
ذكرت أستاذة الأمراض الجلدية الألمانية انجريد مول، أن بعض المراهقين يحاولون تحفيز كثافة شعر الذقن بالحلاقة، عملا بالاعتقاد السائد بأن الحلاقة تجعل شعر الوجه أكثر سمكا ولكن هذا اعتقاد خاطئ.
>وتقول مول، التى ترأس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالمستشفى الجامعى التابع لجامعة هامبورج، "إن عدد (البصيلات) لا يمكن أن يزيد".

وفى حين أن معدل النمو يتغير على مدار حياة المرء فإن هذا يتوقف على السن وليس على القص أو الحلاقة .

وأوضحت مول أنه "حيث تقص الشعر فإنه يموت.. وليس له تأثير على نمو الشعر تحته ". استخدام ماكينة إزالة الشعر لا يكون له تأثير سلبى على نمو الشعر مجددا.. ولكن "عندما يتم نزع الشعر، يأخذ فترة أطول حتى ينمو مجددا "، بحسب مول.

ومن بين طرق وقف نمو الشعر هو استخدام الليزر، "وتعمل هذه الطريقة على تدمير جذور الشعر حتى لا ينمو الشعر مجددا ".
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