السعودية وأمريكا والصحة العالمية تبحث إنتاج لقاح لفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إنها والسعودية والولايات المتحدة تبحث تجهيز لقاح لعلاج متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) قبل عودة الفيروس للتفشى من جديد.

وقالت مارجريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية، إن هناك العديد من أوجه النقص فى المعلومات العلمية المتعلقة بالمرض، وأن العالم لم يتخذ سوى "خطوات وئيدة" فى التعامل مع الفيروس.

وقالت إن وجود حالات فى السعودية وكوريا الجنوبية يؤكد أن مكافحة العدوى داخل المستشفيات ليس على مستوى الكفاءة المطلوبة وهو واحد ضمن الكثير من الأمثلة التى تبرهن على عدم التزام دول بواجباتها المتعلقة بوقاية الصحة العامة.

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