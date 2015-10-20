أحدث الأبحاث: شهر أكتوبر أفضل وقت لأخذ لقاح الأنفلونزا

كشفت دراسة علمية حديثة أن أفضل توقيت لأخذ لقاح الأنفلونزا هو شهر أكتوبر الجارى، حيث بدء موسم الأنفلونزا، وأوصت الدراسة بأن يأخذ اللقاح السنوى للأنفلونزا كل من يتجاوز عمره 6 شهور، ويحتوى لقاح هذا العام على سلالة نمط H3N2 الجديد.

وقالت الدكتورة ليزا جروسكوف، طبيبة فى قسم أمراض البرد الأنفلونزا فى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، إن لقاح الأنفلونزا هو أفضل طريقة لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بالأنفلونزا.

وأشارت جروسكوف إلى أن الأنفلونزا مرض خطير، لافتةً إلى أن أولئك الذين هم عرضة للإصابة بالمرض وحدوث مضاعفات، ومنها ما يستدعى دخول المستشفيات أو يؤدى للموت، هم كبار السن ومن هم فوق سن 65 عاماً وكبار السن والأطفال الصغار جدا والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة مثل الربو وأمراض القلب والسكرى والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وأوضح الباحثون أن أكثر المضاعفات شيوعا من الأنفلونزا هى الالتهاب الرئوى، الذى يتسبب فى دخول أكثر من 200000 شخص إلى المستشفيات.

وأضاف الباحثون أن معدلات الوفيات المرتبطة بالأنفلونزا تختلف من سنة إلى سنة، ووصلت إلى 49000 حالة وفاة فى السنة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.