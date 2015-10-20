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طبيبة أمريكية: الاستحمام بالصابون يومياً يضعف المناعة ويسبب الأمراض

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طبيبة أمريكية: الاستحمام بالصابون يومياً يضعف المناعة ويسبب الأمراض طبيبة أمريكية: الاستحمام بالصابون يومياً يضعف المناعة ويسبب الأمراض
فجر تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشار إلى أن الاستحمام يومياً باستخدام الصابون يساهم فى إضعاف المناعة ويرفع فرص الإصابة بالأمراض.

وذكرت روبين شوتكان، طبيبة أمريكية بمركز أمراض الهضم التى تصيب النساء، أن ملايين البكتيريا تنتشر على بشرتنا من الخارج وتساهم فى حمايتنا من الكثير من الأمراض مثل الإكزيما الجلدية وحب الشباب.

وأوضحت أن غسل الجسم أثناء الاستحمام بأى شىء خلاف المياه يعد أمراً غير ضروريا، بينما الأماكن الوحيدة التى تحتاج إلى أن نغسلها بالمياه يومياً هى منطقة العانة والإبطين، بالإضافة إلى اليدين، والتى يجب أن نغسلها بانتظام باستخدام المياه الصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وذلك للوقاية من الإصابة بالبرد والأنفلونزا، بينما يمكن غسل مناطق الجسم الأخرى بالمياه فقط دون قلق، حتى إذا أفرز جسمك قدراً كبيراً من العرق بعد انتهاء يوم عمل شاق.

وأضافت الطبيبة الأمريكية أن الاتساخ ليس بالضرورة أن يتسبب فى الإصابة بالأمراض، ولكن تكرار غسل الجسم بالصابون يقتل البكتيريا النافعة ويضر بالمناعة، وخاصة أن أغلب الصابون المضاد للبكتيريا يحتوى على مواد ضارة تضر بتوازن البكتيريا الموجودة على الجلد، على حد قولها.

وأكدت شوتكان أن قضاء يوم كامل خلال الأسبوع داخل الريف يساهم فى تقوية المناعة وحماية بكتيريا الجلد النافعة، ونصحت بالحرص على تناول الغذاء داخل الحدائق والقيام بالأعمال التطوعية داخلها، وأوصت باستخدام أنواع الصابون العضوية التى لا تحتوى على أى مواد كيميائية.

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مصر 365