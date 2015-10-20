بالفيديو والصور.. ضبط 500 كيلو بانجو مخبأة بـ"شكائر أسمنت" بالإسماعيلية

تمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، فجر اليوم الثلاثاء، من ضبط 500 كيلو بانجو مخبأة داخل شكائر أسمنت فارغة ومحملة على سيارة نقل فى الإسماعيلية.

وردت معلومات سرية للعقيد أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات، باعتزام ثلاثة أشخاص بنقل وتهريب شحنة من نبات البانجو المخدر من سيناء إلى الإسماعيلية داخل سيارة نقل.

وبعرض المعلومات على اللواءين على العزازى مدير أمن الإسماعيلية ومحمود خليل مدير المباحث الجنائية أمرا بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد أحمد حماد رئيس قسم مكافحة المخدرات وضباط إدارة البحث الجنائى وقسم مكافحة المخدرات.

وقام فريق البحث بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها المتواجد بالقرب من معدية نمرة 6 بالجانب الغربى للقناة عن ضبط السيارة بعد عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس .

وبتفتيش السيارة التى تحمل أرقام ( ط ص ب 8462) نقل الإسماعيلية، تبين أنها محملة بكمية من شكائر الأسمنت الفارغة والمضغوطة، وبفض الشكائر تبين أن المهربين لجئوا إلى حيلة لأول مرة يراها رجال المباحث وهى ضغط المخدرات داخل هذه الشكائر، بحيث يتبين للقائمين على عمليات التفتيش بعدم وجود أى شىء داخل الشكائر.

وتمكن رجال المباحث من فك لغز وجود المخدرات واستخرجوا المخدرات التى وزنت ما يقرب من 500 كيلو جرام.

كما تبين لرجال المباحث أن السيارة يستقلها ثلاثة أشخاص وهم (ه .م .ت ) مواليد 1980 ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية سائق السيارة، وبرفقته ( س . ع . ع) مواليد 1977 ومقيم العزازى فاقوس شرقية و (م . م . س ) مواليد1990 مقيم منفلوط محافظة أسيوط.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد النقل والاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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