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استطلاع بصيرة: 30% نسبة التصويت فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

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استطلاع بصيرة: 30% نسبة التصويت فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية استطلاع بصيرة: 30% نسبة التصويت فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية
كشف الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام ،"بصيرة"، أن نسبة التصويت فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بلغت 30%، وذلك طبقًا لما جاء باستطلاع الجهاز، الذى أجراه بعدد من دوائر المرحلة الأولى، مضيفًا أن الاستطلاع أظهر أيضًا فوز قائمة فى حب بدائرتى شمال الصعيد والدلتا.

وحول أسباب ضعف المشاركة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أكد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته باليوم العالمى للإحصاء، أن السبب وراء ذلك يرجع لعدم وجود اهتمام سياسى، نتيجة عدم وجود معارك سياسية أو استقطاب سياسى، فضلا عن وجود وجوه جديدة تخوض الانتخابات.

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مصر 365

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