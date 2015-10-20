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عماد جاد يعلن فوز قائمتى فى حب مصر بالصعيد وغرب الدلتا بـ60%من الأصوات

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عماد جاد يعلن فوز قائمتى فى حب مصر بالصعيد وغرب الدلتا بـ60%من الأصوات عماد جاد يعلن فوز قائمتى فى حب مصر بالصعيد وغرب الدلتا بـ60%من الأصوات
أعلن عماد جاد، عضو قائمة فى حب بمحافظة الجيزة، عن فوز القائمة فى المرحلة الأولى بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بنسبة تصل إلى 60% من جملة الأصوات.

وأضاف جاد لـ"اليوم السابع"، أنه رغم المخاوف التى كانت موجودة على الساحة إلا أن القوى المدنية كان لها نصيب جيد فى هذه المرحلة، كما أن حزب النور عاد لموقعه الطبيعى وهو فى الذيل إذ إن نتائج الانتخابات الماضية لا يقاس عليها.

وتابع عضو قائمة فى حب مصر: لن نؤيد الرئيس ولن نكون ظهيرا سياسيا له، وإنما سنكون ظهيرا للدولة المصرية، وبالتالى فإن كل حزب داخل القائمة ستكون له كتلته البرلمانية وفى النهاية من الممكن أن تتحد أحزاب التيار المدنى وتشكل الائتلاف الحاكم.

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مصر 365

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