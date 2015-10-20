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رئيس الوزراء: لا تهاون فى إجراءات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والصناعية

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رئيس الوزراء: لا تهاون فى إجراءات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والصناعية رئيس الوزراء: لا تهاون فى إجراءات الحماية المدنية بالمنشآت السياحية والصناعية
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بشأن منظومة الدفاع المدنى والحرائق، بحضور وزراء الداخلية والاستثمار والسياحة، ومدير الادارة العامة للحماية المدنية وممثلى الهيئات السياحية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا تهاون فى تطبيق ضوابط وإجراءات الحماية المدنية فى كافة المنشآت سواء السياحية أوالصناعية مع الالتزام بتطيق الكود المصرى الخاص بالحماية المدنية.

كما تقرر دراسة مشاركة المحليات فى تنفيذ منظومة الدفاع المدني، خاصة فى المناطق الصناعية على أن توفر وزارة الداخلية برامج التدريب اللازمة لعناصر المحليات.

وفى بداية الاجتماع عرض وزير الداخلية رؤية الوزارة تجاه الارتقاء بمنظومة الحماية المدنية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بوسائل التوعية الخاصة بتطبيقها، وضرورة التعامل بكل حزم مع كل من يخالف ضوابط واشتراطات الدفاع المدنى داخل المنشآت وذلك طبقاً للقانون، وبهدف الحد من الحرائق التى تمثل تهديداً للدخل القومى، هذا بالاضافة إلى ضرورة مراجعة القواعد الخاصة بمنظومة النقل النهرى، والنظر فى توحيد الجهات المشرفة عليها.

ومن جانبه، أضاف وزير السياحة أن الوزارة تتفق تماماً مع رؤية وزارة الداخلية فى إنفاذ القانون وصولاً إلى تطبيق فكرة الامان بمفهومها الشامل للمنشآت السياحية بمختلف أنواعها باعتبار ذلك يصب فى إطار المصلحة العامة.
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