مصدر أمنى عراقى: تحرير 90 % من مركز بيجى

أكد مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء تحرير 90 % من مركز قضاء بيجي220 كم شمال بغداد، وقال المصدر إن 90 % من مركز قضاء بيجى قد تم تحريره وبقيت احياء البوجوارى والسدة وتل الزعتر تشهد اعمال قنص من قبل عناصر متبقين من تنظيم داعش .

وأكد عدم حصول أية اشتباكات أو مواجهات داخل المدينة مع استمرار البحث عن العبوات الناسفة والدور المفخخة.

كان مصدر عسكرى عراقى أعلن الاربعاء الماضى انطلاق عملية تحرير مدينة بيجى تحت مسمى لبيك يا رسول الله الثانية، وكانت القوات الأمنية العراقية قد حررت بيجى للمرة الأولى فى 17 أكتوبر من العام الماضى.