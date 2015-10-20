أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي للتحالف ضد "داعش "

Google+ Print
محمد بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي للتحالف ضد "داعش " محمد بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي للتحالف ضد "داعش "

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ  اليوم الجنرال المتقاعد جون آلن المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الامريكية للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم "داعش" الارهابي.

وتم خلال اللقاء بحث عمليات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" والسبل الكفيلة بمحاربة هذا التنظيم الارهابي والقضاء عليه.

واكد سموه خلال اللقاء دعم ووقوف دولة الامارات العربية المتحدة مع كافة الجهود الدولية للتصدي لأعمال التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الارهابي الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة مشيرا سموه ان مكافحة التطرف والإرهاب ومجابهة الاعمال الاجرامية والتدميرية التي تتناقض مع القيم الإنسانية والاخلاقية يمثل أساسا هاما لعيش شعوب المنطقة والعالم بسلام وامن واستقرار.

 حضر اللقاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات المسلحة  وسعادة باربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الدولة وعدد من المسؤولين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية