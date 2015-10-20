محمد بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي للتحالف ضد "داعش "

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ اليوم الجنرال المتقاعد جون آلن المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الامريكية للتحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم "داعش" الارهابي.

وتم خلال اللقاء بحث عمليات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" والسبل الكفيلة بمحاربة هذا التنظيم الارهابي والقضاء عليه.

واكد سموه خلال اللقاء دعم ووقوف دولة الامارات العربية المتحدة مع كافة الجهود الدولية للتصدي لأعمال التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الارهابي الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة مشيرا سموه ان مكافحة التطرف والإرهاب ومجابهة الاعمال الاجرامية والتدميرية التي تتناقض مع القيم الإنسانية والاخلاقية يمثل أساسا هاما لعيش شعوب المنطقة والعالم بسلام وامن واستقرار.

حضر اللقاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات المسلحة وسعادة باربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الدولة وعدد من المسؤولين .