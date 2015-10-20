أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الإعادة بين 4 مرشحين بأبوتشت في قنا‎

Google+ Print
الإعادة بين 4 مرشحين بأبوتشت في قنا‎ الإعادة بين 4 مرشحين بأبوتشت في قنا‎

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة أبوتشت ​بقنا، نتيجة الانتخابات البرلمانية،  حيث وصل عدد من لهم حق التصويت 254 ألف و950 صوتًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 69 ألف و538 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 63 ألف و778، والأصوات الباطلة 5 آلاف و760.

وأسفرت النتيجة  عن الإعادة بين كلًا من:” اللواء “جمال عبدالعال”،  والحاصل على 14335،  فيما حصل ”عادل أبو الليل”، على 11 ألف و815 صوتًا، و”عصام بركات”، على 11 ألف و710 صوتًا، و”حسن أبو سباق”، وحصوله على 9 آلاف و755 صوتًا.

وأعلنت اللجنة عن فوز قائمة “في حب ”، بعد حصولها على  32 ألف و570 صوتًا، و قائمة “نداء مصر”، على  6 آلاف و 438 صوتًا،  وكتلة “الصحوة الوطنية المستقلة”، على 5 آلاف و374 صوتًا،  بينما حصلت قائمة “ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الآستقلال” على  16 ألف و266 صوتًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر