الإعادة بين 4 مرشحين بأبوتشت في قنا‎

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة أبوتشت ​بقنا، نتيجة الانتخابات البرلمانية، حيث وصل عدد من لهم حق التصويت 254 ألف و950 صوتًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 69 ألف و538 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 63 ألف و778، والأصوات الباطلة 5 آلاف و760.

وأسفرت النتيجة عن الإعادة بين كلًا من:” اللواء “جمال عبدالعال”، والحاصل على 14335، فيما حصل ”عادل أبو الليل”، على 11 ألف و815 صوتًا، و”عصام بركات”، على 11 ألف و710 صوتًا، و”حسن أبو سباق”، وحصوله على 9 آلاف و755 صوتًا.

وأعلنت اللجنة عن فوز قائمة “في حب مصر”، بعد حصولها على 32 ألف و570 صوتًا، و قائمة “نداء مصر”، على 6 آلاف و 438 صوتًا، وكتلة “الصحوة الوطنية المستقلة”، على 5 آلاف و374 صوتًا، بينما حصلت قائمة “ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الآستقلال” على 16 ألف و266 صوتًا.