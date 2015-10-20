الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز إطسا في الفيوم

أظهرت النتائج شبه النهائية في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إطسا عن الإعادة بين 6 مرشحين، هم:”ياسر سلومة”، الحاصل 20913 صوتًا، ”مصطفى البنا”- المرشح عن حزب “النور”، وحصل على 18289 صوتًا، و”كمال أبو جليل”، على 18520صوتًا، و”فراج عاشور”، على 15302 صوتًا، و”كامل محمود فيصل”، على 13594، و”عبدالعظيم الباسل” – مرشح عن حزب “الوفد”، على 11952 صوتًا.

وكانت وكالة ONA، قد نشرت النتائج شبه النهائية في 5 دوائر من أصل 6 في محافظة الفيوم، هم:” دوائر بندر الفيوم – مركز الفيوم – مركز طامية – مركز أبشواي – يوسف الصديق -ومركز سنورس”.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين بدائرة بندر الفيوم، عن الإعادة بين 4 مرشحين مستقلين، هم:” المهندس “هشام والي مؤمن”، والذي حصل على أعلى نسبة أصوات 22839 صوتًا- مستقل، ويليه المهندس “عماد سعد حمودة”، على 15369- مستقل، و”محمد هاشم”، على 12166 – مستقل، و”ضياء رضوان”، الحاصل على 10422 صوتًا – مستقل”.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات بدائرة مركز الفيوم عن الإعادة بين 4 مرشحين، هم:” سيد أحمد سلطان”، وحصل على 24387 – مستقل، و”محمد مصطفى الخولي”، على 22697 – مستقل، و”محمد فؤاد زغلول”، عن حزب “مستقبل وطن”، على 12598، و”محمد رمضان حسن”، على 14557 عن حزب “النور” .

كما أظهرت نتائج الفرز بدائرة مركز طامية عن الإعادة بين 4 مرشحين هم:” اللواء “أحمد عبدالتواب”، وحصل على 21391 صوتًا – مستقل، ويليه الدكتور “حماده سليمان”، عن حزب “النور”، والحاصل على 16737، والصحفى “محمد فرغلي”، 15596 صوتًا – مستقل، و”محسن أبو سمنة”، 13686 صوتًا – مستقل.

وبينت دائرة مركزي أبشواي ويوسف الصديق، نتائج فرز لأصوات الإعادة بين 6 مرشحين هم:” ربيع أبو لطيعة”، وحصل على 28707 -مستقل، و”محمد طه الخولي”، 24502 صوتًا – مستقل، و”يوسف أحمد الشاذلي”، عن حزب “مستقبل وطن”، والحاصل على 23902 صوتًا، و”علاء السيد محمود العمدة”، على 19228 – مستقل، والدكتور “صابر عطا” عن حزب “الوفد” على 16275، و”الحسيني محمد محمود”، 16207 صوتًا – مستقل.

وأعلنت دائرة مركز سنورس، نتائج الإعادة بين 6 مرشحين هم:”ممدوح الحسيني”، والذي حصل على 16421 صوتًا – مستقل، و”أحمد مصطفى عبدالواحد”، على 14000 صوتًا عن حزب “حماة الوطن”، و”الحسيني يس عليوة”، على 13009 – مستقل، و”منجود الهواري”، على 12785 صوتًا – مستقل، و”رفعت سعيد الضاوي”، على 12115 صوتًا – مستقل، و”وليد محمد محمود أبو عيش”، عن حزب “النور” على 10085 صوتًا.

فيما حصلت قائمة “في حب مصر”، على 33232 صوتًا، وتلتها قائمة “نداء مصر”، وحصلت على 23501 صوتًا، وقائمة “ائتلاف الجبهة المصرية” و”تيار الاستقلال” حصلا على 16935 صوتًا، وقائمة “كتلة الصحوة الوطنية المستقلة”، وحصلت على 11580 صوتًا.