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الفريق محمود حجازي يغادر إلى الأردن

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الفريق محمود حجازي يغادر إلى الأردن الفريق محمود حجازي يغادر إلى الأردن

20 أكتوبر 2015 | 2:25 مساءً

غادر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تستغرق عدة أيام.
> ومن المنتظر أن يجري رئيس الأركان خلال الزيارة العديد من المباحثات الهامة مع نظيره الأردني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأردنية، بهدف زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.
> تأتى الزيارة فى ضوء عمق الروابط التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتطابق الرؤى والمواقف المشتركة تجاه التحديات التى تستهدف الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

2015-10-20

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