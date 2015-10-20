"الوطني للإعلام" ينظم فعاليات اليوم الوطني في إكسبو ميلان

نظم المجلس الوطني للإعلام فعالية إحياء اليوم الوطني لدولة الإمارات في جناح الدولة بمعرض "إكسبو ميلان 2015" في إيطاليا الذي سيختتم أعماله نهاية أكتوبر الحالي.

وجرى العرف أن يتم تخصيص تاريخ تحتفل فيه الدول المشاركة في "إكسبو" بيومها الوطني حيث أقام المجلس الوطني للإعلام فعالية خاصة تم خلالها رفع علم دولة الإمارات في إكسبو ميلان بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية في الدولة وسفارة الإمارات في إيطاليا وأعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي إضافة إلى عدد كبير من الزوار والمشاركين من مختلف الجاليات العربية والعالمية.

ويتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية تنظيم وإدارة مشاركة دولة الإمارات في معارض "إكسبو وحظي جناح الدولة في "إكسبو ميلان" 2015 بنجاح كبير حيث استقطب أكثر من 1.1 مليون زائر منذ افتتاح المعرض في الأول من مايو الماضي.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام : "بفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة ونظرا للدور الفاعل لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية حققت مشاركة دولة الإمارات في "إكسبو ميلان 2015" نجاحا كبيرا حيث كان جناح الدولة من أكبر الأجنحة التي شهدت نشاطا مميزا في المعرض".

وأضاف: "تحرص القيادة على توفير كافة السبل والممكنات التي تضمن الحفاظ على ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات وفي مقدمتها التنمية الإنسانية.. ونجحت المشاركة في إكسبو ميلان 2015 في إبراز القيم النبيلة الراسخة لدى المجتمع الإماراتي بما فيها العمل الدؤوب والطاقة الإيجابية وإعلاء مبادئ الخير والتسامح ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي بما يسهم في تعزيز التنمية في شتى المجالات.. ومنذ دورته الأولى في عام 1851 كانت التنمية والتطوير من المحاور الأساسية لمعرض إكسبو ومن هنا فإننا حريصون على المشاركة فيه حيث عكس الإقبال الكبير الذي شهده جناح الدولة قدرة المواطن الإماراتي على الانجاز والتميز فضلا عن إعجاب العالم بالتطور الذي حققته الدولة على مدى العقود الأربعة الأخيرة".

وأشار معاليه إلى أن جناح الإمارات قدم للزوار صورة شاملة حول دور الدولة ومكانتها الرائدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحققت دولة الإمارات الريادة في "إكسبو ميلانو" حيث شاركت بالجناح الأكبر في تاريخ المعرض والذي امتد على مساحة /4300 /متر مربع وسجل مشاركة عدد كبير من الجهات والشركات والمؤسسات الوطنية ليقدم للزوار من مختلف أنحاء العالم صورة مشرفة عن دولة الإمارات.

> وضم جناح دولة الإمارات العديد من الأقسام التي تستعرض تجربة الدولة في مجال التنمية المستدامة واهتمامها بضمان أمن المياه والطاقة والغذاء كما قدم تجربة دولة الإمارات في تسليط الضوء على الترابط الوثيق بين الطاقة والمياه والبيئة في مجال إنتاج الغذاء.

وقدم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الشكر لجميع الشركات والمؤسسات الوطنية التي شاركت في جناح الدولة بالمعرض مؤكدا أن هذه المشاركة الفعالة استطاعت أن تعكس الصورة الحضارية والتفاعل الإيجابي بين كافة مؤسسات وأبناء وبنات الدولة والحرص على الظهور بشكل مشرف أمام زوار المعرض من جميع أنحاء العالم مؤكدا بدء العمل في دولة الإمارات للترحيب بالعالم في دورة إكسبو 2020 التي تقام في دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات شاركت في ثمانية معارض حافلة بالنجاحات والإنجازات الباهرة منذ مشاركتها الأولى في معرض إكسبو الذي أقيم في مدينة أوساكا اليابانية عام 1970 حيث استقطبت أجنحتها ملايين الزوار المهتمين بالاطلاع والاستفادة من تجربة الدولة التنموية في التحول إلى واحدة من أكثر البلدان تقدما في العديد من مؤشرات التنمية.

وستقام الدورة المقبلة لإكسبو في أستانا - كازاخستان كما تستمر استعدادات دولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 في دبي حيث بدأ المجلس الوطني للإعلام الإعداد لتحضيرات هاتين الدورتين وخاصة دورة 2020 التي ستشهد مشاركة قوية من المجلس بجناح متميز لدولة الإمارات يتماشى مع موضوع المعرض وهو "تواصل العقول وصنع المستقبل" مما يعكس روح الشراكة والتعاون التي كانت وراء نجاح الإمارات في إيجاد طرق جديدة للتنمية والابتكار.. ومن خلال هذا الشعار سيقوم معرض إكسبو 2020 دبي بدور المحفز وحث المشاركين على مناقشة التحديات المشتركة خلال معرض متميز بطابع دولي فريد.

ومن المنتظر أن يكون لمعرض "إكسبو دبي" الذي سيعقد خلال الفترة 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021 العديد من الآثار الإيجابية بما يمهد له من فرص استثمارية وتنموية ضخمة محليا وإقليميا لاسيما وأن انعقاده في دبي سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا.

ومن المتوقع أن يكون "إكسبو دبي" علامة فارقة ومميزة في تاريخ معارض إكسبو العالمية بحيث يتمكن من جذب أكثر من 25 مليون زائر وسيكون هذا المعرض هو أول إكسبو يأتي غالبية زواره من خارج حدود الدولة.

ويعد معرض إكسبو الدولي أقدم وأكبر حدث في أجندة الفعاليات الدولية وهو يقام كل خمس سنوات لفترة تمتد لستة أشهر.. ويتولى المكتب الدولي للمعارض بباريس الإشراف على معارض إكسبو واختيار المدن المستضيفة على أساس ثلاثة معايير تشمل جدوى المشروع واستمراريته والمفهوم المقترح والعلاقات الثنائية التي تتمتع بها الدولة المستضيفة مع دول العالم.