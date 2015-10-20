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انطلاق دورة إعداد المدربين TOT فى الإسماعيلية بمشاركة "اليونسكو"

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انطلاق دورة إعداد المدربين TOT فى الإسماعيلية بمشاركة "اليونسكو" انطلاق دورة إعداد المدربين TOT فى الإسماعيلية بمشاركة "اليونسكو"
انطلقت اليوم دورة إعداد المدربين (TOT) والتى تنظمها القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمشاركة مع اليونسكو، وشارك فيها عدد 16 من الشركات التابعة من القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومحافظات القناة حاضرت فيها الدكتورة عبير البرقاوى استشارى موارد بشرية وتدريب على مستوى الوطن العربى وتم تنفيذ الدورة بالإدارة العامة للتدريب بصرف القاهرة، وخلال اليوم الأول تم التركيز على مفهوم التدريب ومهارات العرض والتقديم والعملية التدريبية.

وقال عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم تدريب أعضاء الدورة من خلال مجموعات العمل على أهمية التدريب للمنظمة والمتدرب والمدير، وتتواصل الدورة حتى يوم الخميس القادم، ويتم فيها استعراض وكيفية إعداد المدرب المتميز من خلال تجربة عملية فى إعداد برامج التدريب وعرضها على المتدربين.

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مصر 365