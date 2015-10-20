وقفة أمام محطة مياه شرب الإبراهيمية بالشرقية احتجاجا على انقطاع المياه

نظم عدد من أهالى مدينة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر محطة الشرب بالمدينة احتجاجا على انقطاع المياه.

وقال محمد مجدى حسانين أحد الأهالى: منذ حادث التسمم الجماعى الذى شهدته القرية فى أبريل الماضى والمياه فى انقطاع مستمر، وأن الأهالى تقدموا بشكاوى متعددة للمحافظ إلا أنه يخرج علينا بوعود لم تتحقق حتى الآن، مشيرا إلى أن المياه تنقطع عن المدينة لمدة قد تصل إلى 7 ساعات يوميا، وسبق أن تم تركيب محطتين جديدتين بالمدينة منذ شهرين ولكن لم تدخل الخدمة حتى الآن.

من جانبه، قال صديق مصيلحى، رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تركيب محطتين لترشيح وتنقية المياه بتكلفة 37 مليون منذ فترة لخدمة المدينة والقرى المختلفة لرفع كفاءة الضخ ونقاء المياه، إلا أن المحطات فى إطار التشغيل التجريبى، ومن المتوقع دخولهما الخدمة أول نوفمبر، مشيرا إلى أنه بمجرد عمل المحطتين سيتم القضاء على الأزمة.