أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة أمام محطة مياه شرب الإبراهيمية بالشرقية احتجاجا على انقطاع المياه

Google+ Print
وقفة أمام محطة مياه شرب الإبراهيمية بالشرقية احتجاجا على انقطاع المياه وقفة أمام محطة مياه شرب الإبراهيمية بالشرقية احتجاجا على انقطاع المياه
نظم عدد من أهالى مدينة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر محطة الشرب بالمدينة احتجاجا على انقطاع المياه.

وقال محمد مجدى حسانين أحد الأهالى: منذ حادث التسمم الجماعى الذى شهدته القرية فى أبريل الماضى والمياه فى انقطاع مستمر، وأن الأهالى تقدموا بشكاوى متعددة للمحافظ إلا أنه يخرج علينا بوعود لم تتحقق حتى الآن، مشيرا إلى أن المياه تنقطع عن المدينة لمدة قد تصل إلى 7 ساعات يوميا، وسبق أن تم تركيب محطتين جديدتين بالمدينة منذ شهرين ولكن لم تدخل الخدمة حتى الآن.

من جانبه، قال صديق مصيلحى، رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تركيب محطتين لترشيح وتنقية المياه بتكلفة 37 مليون منذ فترة لخدمة المدينة والقرى المختلفة لرفع كفاءة الضخ ونقاء المياه، إلا أن المحطات فى إطار التشغيل التجريبى، ومن المتوقع دخولهما الخدمة أول نوفمبر، مشيرا إلى أنه بمجرد عمل المحطتين سيتم القضاء على الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365