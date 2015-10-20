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إعلام زفتي ينظم ندوة بعنوان "معايير اختيار المرشح البرلماني "

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إعلام زفتي ينظم ندوة بعنوان "معايير اختيار المرشح البرلماني " إعلام زفتي ينظم ندوة بعنوان "معايير اختيار المرشح البرلماني "
نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية بعنوان " معايير اختيار المرشح البرلماني "بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بزفتى .
>استهدفت الندوة حث المواطنين على حسن اختيار المرشح البرلماني ، وحاضر فيها الدكتور حازم البنا أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
>وتحدث المحاضر عن أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الدولة و السلطات التي أوجبها له دستور2014 في المادة 161 التي تمكن البرلمان من سحب الثقة من رئيس الدولة بشروط حددها الدستور ، كذلك للبرلمان الكلمة العليا فيما يخص القرارات المصيرية كشن الحروب وتأميم المنشآت ، وحل وفرض حالة الطوارئ و عزل كبار المسئولين.
>وأكد علي أهمية الدور الذي يقوم به النائب البرلماني " تشريع القوانين ـ مراقبة الحكومة ــ اعتماد الموازنة العامة " و أهم المعايير التي يجب توافرها في المرشح .
>وحث البنا الحضور على ضرورة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة ،شارك في الندوة موظفو الإدارة الزراعية و المهندسين و المشرفين الزراعيين .

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مصر 365

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