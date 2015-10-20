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مشادة بين قاضى ومرشح بلجنة بالبحيرة..والمستشار:"مش أنت اللى هتعلمنا العدل"

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مشادة بين قاضى ومرشح بلجنة بالبحيرة..والمستشار:"مش أنت اللى هتعلمنا العدل" مشادة بين قاضى ومرشح بلجنة بالبحيرة..والمستشار:"مش أنت اللى هتعلمنا العدل"
وقعت مشادة كلامية بين بعض القضاة باللجنة العامة بالبحيرة من جهة وأحد المرشحين من جهة أخرى، بشأن فحص بعض التظلمات، فقال المرشح "أنا أدافع عن حقى فى وقوع مخالفات باللجان، وأن من يتستر على مخالفة يساعد فى الفساد أنا أخاطب العدل"، أخاطب منصة عدل يجلس عليها قضاة.

وهو ما تسبب فى انفعال أحد المستشارين ليرد قائلا: "هل تتهمنى بعدم العدل، أنا حققت العدل "مش أنت اللى هتعلمنا العدل"، مضيفا ليس لنا مصلحة والتظلمات تعرض على القاضى ويصدر فيها أمر، قائلا اللجنة العليا أمامك، والقضاء الإدارى أمامك نحن نبذل مجهودا فوق طاقتنا.

ورد المرشح بأنه لم يقصد الإهانة لكنه يخاطب العدل داخل القاضى، ويقدر جهد القضاة وتعبهم.
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