محافظ القليوبية يتفقد الوحدات السكنية الجديدة للشباب ومحدودي الدخل

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، اليوم الثلاثاء ، الوحدات السكنية الجديدة للشباب ومحدودي الدخل.

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المحافظة عانت كثيرا من عدم توافر أي وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء للإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل.

وأضاف أن الأحوال قد تغيرت وأنه لأول مرة في تاريخ المحافظة يتم إنشاء سبعة آلاف وحدة سكنية بالتنسيق بين المحافظة والقوات المسلحة ووزارة الإسكان لتوفير سكن مناسب للشباب من أبناء المحافظة.

وأكد أنه وسط ذلك كله لم ينسى الأسر الفقيرة التي عانت طويلاً في السكن داخل الخيام ولا تستطيع دفع أي مبالغ كمقدمات للشقق ومن أجل توفير حياة كريمة لهم فقد أطلقت المحافظة لأول مرة في تجربة فريدة من نوعها "مشروع نهر الخير" لرعاية معدومي الدخل والفقراء الباحثين عن مأوى بالتعاون مع أهل الخير من رجال الإعمال.

قامت المحافظة بإنشاء عدد 2 عمارة سكنية لسكان الخيام بشبرا الخيمة ،وتم بالفعل تسليم المرحلة الأولي منه في عيد الفطر الماضي لـ45 أسرة بإيجار رمزي يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية وتم نقلهم إليها بعد معاناة تسع سنوات في الإقامة في خيم الإيواء بشبرا الخيمة.

كما تم فرش هذه الشقق وتزويدها بما تحتاجه الأسر حتى الدش المركزي بالتعاون مع رجال الأعمال، والجميل أن هذه العمارات أقيمت في نفس أماكن إقامتهم بجوار أعمالهم ومدارس أبنائهم، ويجري حالياً.

أيضاً إنشاء ثلاث عمارات جديدة أخرى بشبرا الخيمة تحملت وزارة التطوير الحضري تكلفتها بمبلغ 7 مليون جنيه، بالإضافة إلى أربعة عمارات أخرى في الخانكة بالتعاون مع جمعية رجال الصناعة بالمحافظة، وسيتم تسليم إثنين منهما كاملة الفرش والتجهيزات أيضا لسكان الخيام بالخانكة قريباً، كما تبرع أحد رجال الأعمال بإقامة أربعة عمارات بالقناطر الخيرية لسكان البلوكات المهددة بالانهيار (بمساكن الغجر)،.

وأكد المحافظ أن كل ذلك يأتي في إطار ما تعهدنا به من إتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمه لمحدودي الدخل وساكني الإيواء وأننا لن نترك مواطن واحد في الشارع أو في خيام الإيواء ترسيخاً لدور الدولة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وقدم المحافظ الشكر لرجال الأعمال والصناعة بالقليوبية علي ما قدموه لأبناء المحافظة البسطاء ، قائلا:" هذا العمل هو ترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي أقره الدستور الجديد".

وأضاف أن التحدي الأكبر هو أن جميع هذه الوحدات بدأ العمل فيها بعد ثورة 30 يونيو من خارج إعتمادات المحافظة ودون تحميل ميزانيتها أي أعباء مالية إضافية ، وأن عائد هذه المشروعات بالإضافة إلى مشروعات الخطة التي تنفذ في جميع مدن المحافظة سوف يلمسه المواطن قريبا عند الانتهاء من تنفيذها بالكامل وسوف تساهم في تخفيف المعاناة اليومية عنه، جاء ذلك خلال جولة سيادته التفقدية للعمارات التي تنشئها المحافظة في مدن الخانكة وشبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ، والتى طالب فيها رؤساء المدن التي لم يتم إنشاء وحدات سكنيه بها بعرض قطع الأراضي المتاحة التي تصلح لذالك حتي يمكن إنشاء وحدات سكنيه جديدة عليها للشباب.