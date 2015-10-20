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تنظيم داعش يعدم 25 مدنيا حرقا بتهمة الخيانة شمال الموصل العراقية

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تنظيم داعش يعدم 25 مدنيا حرقا بتهمة الخيانة شمال الموصل العراقية تنظيم داعش يعدم 25 مدنيا حرقا بتهمة الخيانة شمال الموصل العراقية

>أفاد مصدر عسكرى فى مدينة الموصل العراقية اليوم الثلاثاء بأن تنظيم داعش قام بإعدام 25 مدنيا حرقا بتهمة الخيانة والتعاون مع القوات الأمنية والعسكرية العراقية.

وقال العميد ذنون السبعاوى من الفرقة الثانية جيش عراقى إن "تنظيم داعش أقدم على إعدام 25 مدنيا حرقا بعد أن أصدرت المحكمة الشرعية التابعة لداعش قرار الإعدام حرقا على خلفية اتهامهم بالخيانة والتعاون مع القوات الأمنية العراقية".

وأشار السبعاوى إلى أن "عملية الإعدام تمت قرب ضفاف دجلة داخل غابات الموصل شمالى المدينة بعد أن جمع التنظيم العشرات من أبناء الموصل ليشاهدوا عملية الإعدام بهدف الاتعاظ منها".

وكان التنظيم قد بث على مواقعه أمس الأول شريطا يحتوى على إعدام عشرة مدنيين نحرا بنفس التهمة فى قرية السادة بعويزة شمال الموصل".

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