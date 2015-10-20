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مسئول سعودى: استغلال إيران لحادث منى امتداد لسجلها بإحداث فوضى فى الحج

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مسئول سعودى: استغلال إيران لحادث منى امتداد لسجلها بإحداث فوضى فى الحج مسئول سعودى: استغلال إيران لحادث منى امتداد لسجلها بإحداث فوضى فى الحج
صرح مساعد رئيس مجلس الشورى السعودى يحيى بن عبدالله الصمعان بأن "محاولة النظام الإيرانى استغلال حادث منى سياسياً امتداد لسجله التاريخى فى إحداث الفوضى فى الحج".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عنه القول :"إنه خلال السنوات العشر الماضية لم يتم تسجيل أى أحداث تتعلق بتنظيم الحج ، على الرغم من المصاعب التى تكتنف تنظيم الحج الناشئة عن وجود عدد كبير من الحجاج الذين يتجاوز عددهم مليونى شخص يؤدون مناسك الحج فى مساحة مكانية صغيرة وفى وقت محدد".

وجاءت تصريحات الصمعان فى مداخلة خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد حالياً فى جنيف رداً على ما ذكره رئيس الوفد البرلمانى الإيرانى فى كلمته أمام الاجتماعات بخصوص حادث التدافع فى مشعر منى خلال موسم الحج الماضى.

وعبر عن مواساة السعودية لأٌسر الضحايا من الحجاج المتوفين ، مشيراً إلى أن اللجنة التى كلف ولى العهد بتشكيلها للتحقيق فى أسباب الحادث تعمل على قدم وساق لكشف أسبابه.

وشدد على أن المملكة ترفض "التدخل الإيرانى فى شؤونها الداخلية لأن هذا يمثل انتهاكاً للقانون الدولى ، كما أنها تستهجن تسييس إيران لهذا الحادث الأليم ، ومتاجرتها بآلام الضحايا ، وتسخيرها للحادث لخدمة أهداف سياسية على نحو لا تراعى فيه حرمة الشعائر الدينية".

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مصر 365

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