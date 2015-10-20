أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بوتين: "الإرهابيون" فى سوريا يخططون لزعزعة استقرار مناطق أخرى

Google+ Print
بوتين: "الإرهابيون" فى سوريا يخططون لزعزعة استقرار مناطق أخرى بوتين: "الإرهابيون" فى سوريا يخططون لزعزعة استقرار مناطق أخرى
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "الإرهابيين" فى سوريا يخططون للتوسع وزعزعة استقرار مناطق أخرى، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية " فى خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن صحيفة الموندو الإسبانية، قالت إن روسيا تدعم الرئيس السورى بشار الأسد بشتى الطرق سواء كانت سياسية وحتى فى الحياة اليومية، وذلك بعد أن أصبحت الموضة فى روسيا "قمصان" مرسومًا عليها القصف الروسى فى سوريا ورسالة دعم الأسد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017