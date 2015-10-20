بوتين: "الإرهابيون" فى سوريا يخططون لزعزعة استقرار مناطق أخرى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "الإرهابيين" فى سوريا يخططون للتوسع وزعزعة استقرار مناطق أخرى، وذلك وفق ما أفادت قناة "العربية الإخبارية " فى خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن صحيفة الموندو الإسبانية، قالت إن روسيا تدعم الرئيس السورى بشار الأسد بشتى الطرق سواء كانت سياسية وحتى فى الحياة اليومية، وذلك بعد أن أصبحت الموضة فى روسيا "قمصان" مرسومًا عليها القصف الروسى فى سوريا ورسالة دعم الأسد.

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