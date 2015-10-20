«في حب مصر» تتفوق في دائرة ببا.. وإعادة الانتخابات في 7 دوائر في بني سويف

صرح المستشار محمد توفيق البنا رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات بنى سويف، أن النسبة العامة للتصويت فى لجان دوائر بنى سويف السبع بلغت 33% وهى موزعة كالآتى: فى مركز ببا ٢٢ % ومركز أهناسيا ٣٠ ℅ والفشن ٢٧℅ والواسطى ٣٣،٣℅ وناصر ٣٨،٨℅ وسمسطا ٣٥℅، بنى سويف٣٠،٤ % .

وأسفرت نتائج فرز الأصوات فى لجان دائرة بندر ومركز بني سويف عن جولة إعادة بين كل من عاطف عبد الجواد برعى حاصل على 23 ألفا و39 صوتًا، وعبد الرحمن عبد الجواد برعى 22 ألفا و991صوتًا، جمال القليوبى 19 ألفا و210صوتًا، محمود عزت أبو عزوز 14 ألفا و624صوتًا، ثروت الداعورى 14 ألفا و465، أبو الخير عبد السميع 14 ألفا و399. يذكر أن دائرة بندر ومركز بنى سويف يتنافس فيها 36 مرشحا للفوز بـ3 مقاعد.

وأسفرت نتائج الفرز بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الواسطى تصدر 4 مرشحين ودخولهم جولة الإعادة وهم عصام عبدالعزيز خلاف مرشح مستقل واللواء إبراهيم رفعت مرشح عن حزب المصريين الأحرار وبدوي النويشي مرشح عن حزب مستقبل وطن وعماد اليمانى مستقل.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة ناصر تجري الإعادة بين المرشحين الـ4 الأعلى حصولا على أصوات الناخبين وهم: عبد الحكيم مسعود (14088) صوتًا، وهشام مجدى (11491) صوتًا، وعلى طه نفادى (9216) صوتًا، وسلامة الناظر (8842) صوتًا.

وبالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، أسفرت لجان الفرز عن حصول قائمة فى حب مصر على 28 ألفا و573صوتًا، وحصول قائمة نداء مصر على 9 آلاف و23 صوتاً، وكتلة الصحوة على 7129 صوتا والجبهة المصرية وتيار الاستقلال على 9752 صوتًا، بإجمالي حضور 66 ألفا و72 ناخبًا من إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية بالدائرة، 228 ألفا و545 ناخبًا بإجمالى أصوات صحيحة 59616 صوتا صحيحًا، و6554 صوتا باطلا، وعلى المقاعد الفردية تجرى الإعادة بين كل من: هشام سليم 23 ألفا و645 ألفا صوتا وعبد الله على عبد الله بـ 18 ألفا و802 صوتا وأحمد مختار بـ 10 آلاف و788 صوتا وعلى حسن معاذ بـ 8735 صوتًا.

فيما انتهت نتائج فرز الأصوات فى الدائرة الخامسة (بندر ومركز إهناسيا) الى إعادة فى الجولة الثانية بين كل من على بدر (29477) صوتًا، و أحمد حسين البراوى (16259) صوتًا، وسيد محمد سيد (15860) صوتًا، ومحمد عبد الحميد كساب (11419) صوتًا.

وفى الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة الفشن تجرى الاعادة بين كل من على ابو دولة وحصل على 12039صوتا و جمال هندى 11043 صوتا و حمدان ابو صقر 9149 صوتا وحسين ابو الشيخ مسلم 8725 صوتًا.

أسفرت نتائج الدائرة السابعة ومقرها (بندر مركز سمسطا) عن حصول مرشح حزب مستقبل وطن محمد عزت فتح الباب على 8 آلاف و704 أصوات، فيما حصد حسام العمدة (مستقل) 8آلاف و31 صوتا ووصولهما إلى جولة الإعادة على المقعد الوحيد المخصص للدائرة أما فى القوائم فحصدت قائمة نداء مصر 16 ألفا 398 صوتا وحب مصر 13 ألفا 45 صوتا و الصحوة 5 آلاف 898 صوتا و الجبهة المصرية 4 آلاف 326 صوتًا.