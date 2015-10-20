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مذكرة تفاهم لزيادة النقل الجوي بين مصر والإمارات بنسبة 20%

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مذكرة تفاهم لزيادة النقل الجوي بين مصر والإمارات بنسبة 20% مذكرة تفاهم لزيادة النقل الجوي بين مصر والإمارات بنسبة 20%

مطار القاهرة

قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي لزيادة السعة التشغيلية بين والإمارات بنسبة ٢٠ ٪ ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر وزارة الطيران المدني لتوضيح كافة الملفات المتعلقة بالقطاع.

وأوضح كمال، أنه في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية المتميزة، ونمو حركة الاستثمار بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على توسيع تشغيل الرحلات الجوية بين المطارات بالبلدين، مشيرًا إلى أن الزيادة تقدر ١٤٨ مقعد يوميًا وهو ما دفع مصر للطيران لتشغيل رحلة جديدة يوميًا ،  بالإضافة إلى الرحلتين الأساسيتين، وكذلك دولة الإمارات، وتزويد رحلاتها اليومية الى القاهرة برحلة أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

 

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