أخبار عاجلة

مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
مساء dmc - هاني توفيق : أمريكا ليس لها صديق دائم وهي من دمر أفغانستان واختلقت طالبان والقاعدة -
فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من مران - بيسيرو يركز على ' الاختراق ' في الأهلي

Google+ Print
من مران - بيسيرو يركز على ' الاختراق ' في الأهلي من مران - بيسيرو يركز على ' الاختراق ' في الأهلي

شارك أحمد حجازي مدافع الأهلي في المران الجماعي للفريق الثلاثاء بعدما اشتكي من شد في العضلة الخلفية عقب مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وخضع الثلاثي رامي ربيعة وماليك إيفونا وكريم بامبو لجلسة تأهيلية في الجيم ولم تتحدد بعد مشاركة الأول ضد طلائع الجيش الخميس في افتتاح الدوري بعد إصابته في العضلة الضامة فيما تأكد غياب الجابوني للإصابة.

وركز جوزيه بيسيرو مدرب الفريق على اختراق اللاعبين لمنطقة جزاء الخصم بعدما درب المهاجمين على التسديد البعيد خلال مران الإثنين.

ويستضيف الأهلي فريق الجيش في بداية الدوري الذي احتل وصافته الموسم الماضي أمام غريمه اللدود الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع