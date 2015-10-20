من مران - بيسيرو يركز على ' الاختراق ' في الأهلي

شارك أحمد حجازي مدافع الأهلي في المران الجماعي للفريق الثلاثاء بعدما اشتكي من شد في العضلة الخلفية عقب مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وخضع الثلاثي رامي ربيعة وماليك إيفونا وكريم بامبو لجلسة تأهيلية في الجيم ولم تتحدد بعد مشاركة الأول ضد طلائع الجيش الخميس في افتتاح الدوري بعد إصابته في العضلة الضامة فيما تأكد غياب الجابوني للإصابة.

وركز جوزيه بيسيرو مدرب الفريق على اختراق اللاعبين لمنطقة جزاء الخصم بعدما درب المهاجمين على التسديد البعيد خلال مران الإثنين.

ويستضيف الأهلي فريق الجيش في بداية الدوري الذي احتل وصافته الموسم الماضي أمام غريمه اللدود الزمالك.