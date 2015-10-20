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بالصور والفيديو - جوزيه في الأهلي

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بالصور والفيديو - جوزيه في الأهلي بالصور والفيديو - جوزيه في الأهلي

حضر مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق إلى النادي صباح الثلاثاء بعد قدومه لمصر الأحد الماضي.

وجاء البرتغالي للظهور ضيفا بأحد البرامج التلفزيونية وحرص على زيارة جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وظهر صاحب الإنجازات العديدة مع الأهلي في النادي الثلاثاء وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أنه مرحب به في أي وقت.

ورحب بحرارة جوزيه بيسيرو البرتغالي مدرب الفريق بمواطنه والتف عدد من اللاعبين حوله.

ورفض مجلس إدارة الأهلي في وقت سابق التعاقد مع جوزيه الذي طلب الجمهور قدومه خلفا للمقال فتحي مبروك قبل أن يستقر النادي على بيسيرو.

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