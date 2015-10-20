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الأهلي يؤكد جاهزية حجازي للجيش

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الأهلي يؤكد جاهزية حجازي للجيش الأهلي يؤكد جاهزية حجازي للجيش

أصبح ثنائي دفاع الأهلي أحمد حجازي وشريف حازم جاهزان للمشاركة في مباراة طلائع الجيش في افتتاحية بطولة الدوري العام الجديد 2015/2016.

وكان أحمد حجازي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، إلا أنه تعافى من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة، في حين كان يعاني شريف حازم من شد في العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، سيغيب ماليك إيفونا عن الفريق لمدة 10 أيام بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، فيما سيغيب رامي ربيعة لفترة تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة.

وكذلك يغيب باسم علي لمدة أسبوع بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي الجديد من جانبه، يعقد جلسات متواصلة اليوم حتى السادسة مساءا مع الأجهزة الطبية والإدارية للفريق للتعرف عليهم ووضع ستراتيجية للعمل في الفترة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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