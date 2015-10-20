فريق أحلام في الجول – المحمدي يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر

من هم أفضل 11 لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟ هذا السؤال طرحه FilGoal.com على واحد من نجوم الفراعنة في الملاعب الأوروبية وهو الجناح الأيمن لهال سيتي الإنجليزي أحمد المحمدي.

ويعد المحمدي من أبرز لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب المصري إذ حصل على بطولتي أمم إفريقيا 2008 و2010 وشارك في كأس القارات في جنوب إفريقيا عام 2009.

وعلى الرغم من انحيازه لجيله في اختياراته، واختياره للعديد من العناصر الأهلاوية كونه أعلن من قبل تشجيعه للشياطين الحمر..

لكن المحمدي اختار صانعي لعب زمالكوية هما حازم إمام وحسن شحاتة في غياب لمحمد أبو تريكة.

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والآن مع فريق أحلام الكرة المصرية من وجهة نظر أحمد المحمدي:

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبد الوهاب - وائل جمعة - إبراهيم يوسف - إبراهيم حسن

خط الوسط: أحمد حسن - حازم إمام - حسن شحاته - محمد بركات

الهجوم: حسام حسن - محمود الخطيب