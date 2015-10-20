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الحديث مع المريض أكثر جدوى من عقاقير الذهان فى علاج الفصام

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الحديث مع المريض أكثر جدوى من عقاقير الذهان فى علاج الفصام الحديث مع المريض أكثر جدوى من عقاقير الذهان فى علاج الفصام
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن دراسة بارزة، مولتها الأمريكية، كشفت عن نتائج جيدة بين مرضى الفصام الذين يعتمدون بشكل أكبر على جلسات العلاج النفسى القائم على الحديث مع المريض والدعم العائلى وبشكل أقل على العقاقير المثبطة للهلوسة والأوهام.

وأشارت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها، الثلاثاء، إلى أن أكثر من 2 مليون شخص يعانون الفصام، داخل الولايات المتحدة، والتى يعتمد علاجهم بشكل رئيسى على جرعات قوية من العقاقير المضادة للزهان، يتعرضون لأثار جانبية كبيرة مثل زيادة الوزن أو الوهن العضلى.

غير أن تلك الدراسة الواسعة التى تمولها الحكومة شككت فى هذا النهج العلاجى القائم على العقاقير، حيث أظهرت نتائج تجارب دقيقة، أن مرضى الفصام ممن تلقوا جرعات قليلة من الأدوية المضادة للذهان وإعتمدوا بشكل كبير على الدعم العائلى والحديث مع المريض، تقدم أكبر فى الشفاء خلال العامين الأولين من العلاج أكثر من أولئك المرضى الذين يتلقون الأدوية المعتادة.

الدراسة، المقرر نشرها الثلاثاء فى المجلة الأمريكية للأمراض النفسية والممولة من قبل المعهد الوطنى للصحة العقلية، تأتى فى أعقاب جدل داخل الكونجرس حول إصلاح نظام الصحة العقلية ومع زيادة الإهتمام بفعالية العلاجات وسط جدل أخر بشأن الصلة بين الأمراض العقلية وحوادث إطلاق النار داخل المجتمع الأمريكى.
>وفى 2014، وافق الكونجرس على تخصيص 25 مليون دولار كهبة لبرامج التدخل المبكر للصحة العقلية، فى الولايات الأمريكية. وقد بدأت 32 ولاية حتى الآن فى إستخدام هذه المنح لتمويل خدمات العلاج المشترك الدوائى والنفسى.

وشملت الدراسة الجديدة، التى بدأ العمل بها عام 2009، 34 مركز علاج فى 21 ولاية لتوفير أحد أنواع العلاجين أو العلاج المشترك الذى يعتمد على تقليل العقاقير بنسبة 50% مع زيادة جلسات العلاج النفسى. وقد أظهرت المجموعة التى إعتمدت على الطريقة الجديدة فى العلاج، تقدما كبيرا خلال العامين الأولين رغم النتائج الأولية الضعيفة.

واشاد الأطباء بنتائج الدراسة وقال أستاذ الطب النفسى فى جامعة ميريلاند، ويليام كاربنتر، أن الدراسة تظهر أهمية التدخل المبكر لعلاج الأمراض النفسية والعقلية. وأضافت أستاذ المساعد الطب النفسى بجامعة ماساشوستس، أن هذه النتائج مثيرة وجيدة للغاية.

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مصر 365

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