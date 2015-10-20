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القبض علي 5 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية بالشرقية

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القبض علي 5 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية بالشرقية القبض علي 5 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية بالشرقية
ألقت قوات الشرطة بمحافظة الشرقية القبض علي ثلاثة عاطلين، اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم أسلحة نارية، استخدمت في ترويع المواطنين وفرض السيطرة بالقوة طبقا لتقرير أمني.

تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد القبض عمرو أ.م. ك. (33سنة-عاطل) مقيم مركز فاقوس، وبحوزته سلاح نارى، واحمد ع.م (23سنة-عاطل) مقيم مركز أبو كبير، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش).

كما ألقت الشرطة القبض علي سمير م. م. (35سنة-عاطل) مقيم مركز أبو كبير وبحوزته سلاح نارى عباره عن (فرد خرطوش)، وعلي .ال.ع. وشهرته "على فرخه" (20 سنة-عاطل) ومقيم الصالحية القديمه، يوسف.م.س (21 سنة-عاطل) ومقيم عزبة ابو خليل مركز الصالحيه وبحوزته سلاح نارى عباره عن( فرد خرطوش)وطلقات لذات العيار.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365