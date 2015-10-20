القبض علي 5 عاطلين وبحوزتهم أسلحة نارية بالشرقية

ألقت قوات الشرطة بمحافظة الشرقية القبض علي ثلاثة عاطلين، اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم أسلحة نارية، استخدمت في ترويع المواطنين وفرض السيطرة بالقوة طبقا لتقرير أمني.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد القبض عمرو أ.م. ك. (33سنة-عاطل) مقيم مركز فاقوس، وبحوزته سلاح نارى، واحمد ع.م (23سنة-عاطل) مقيم مركز أبو كبير، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش).
كما ألقت الشرطة القبض علي سمير م. م. (35سنة-عاطل) مقيم مركز أبو كبير وبحوزته سلاح نارى عباره عن (فرد خرطوش)، وعلي .ال.ع. وشهرته "على فرخه" (20 سنة-عاطل) ومقيم الصالحية القديمه، يوسف.م.س (21 سنة-عاطل) ومقيم عزبة ابو خليل مركز الصالحيه وبحوزته سلاح نارى عباره عن( فرد خرطوش)وطلقات لذات العيار.
تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.