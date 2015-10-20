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وكيل الأزهر فى زيارة مفاجئة للإسكندرية يستمع لشكاوى ومقترحات طلاب الثانوية

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وكيل الأزهر فى زيارة مفاجئة للإسكندرية يستمع لشكاوى ومقترحات طلاب الثانوية وكيل الأزهر فى زيارة مفاجئة للإسكندرية يستمع لشكاوى ومقترحات طلاب الثانوية
قام الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بزيارة مفاجئة لمعاهد منطقة الإسكندرية، تفقد خلالها معاهد أبو العيون بنين وبنات؛ للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام الطلاب والمدرسين، واستمع لمقترحات طلاب الشهادة الثانوية حول تطبيق نظام المحاضرات ووعدهم بدراسته وتطبيقه إذا كان فى مصلحة الطلاب.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الانتظام فى الدراسة للجميع طلابًا ومدرسين، وتطبيق القرارات الخاصة بالحضور والغياب على جميع المراحل التعليمية بلا استثناء وإرسال إنذارات لجميع الطلاب المتغيبين.

ووجه وكيل الأزهر الطلاب والمدرسين بإرسال المقترحات والشكاوى على الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر، وسيتم فحص جميع الشكاوى والمقترحات الصالحة للتنفيذ، مؤكدا تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع وإعطاء كل صاحب حق حقه كاملا.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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