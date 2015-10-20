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ضبط 145 طن سماد أزوتي قبل الأتجار فيه بالسوق السوداء بمنيا القمح

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ضبط 145 طن سماد أزوتي قبل الأتجار فيه بالسوق السوداء بمنيا القمح ضبط 145 طن سماد أزوتي قبل الأتجار فيه بالسوق السوداء بمنيا القمح
تمكنت مباحث تموين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من ضبط 145 طن من الأسمدة الأزوتية، بحوزة ثلاثة من التجار قبل الأتجار فيه بالسوق السوداء بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير البحث الجنائي يفيد ضبط على م. (38سنة-تاجر) مقيم المعالى متهماً في الإتجار فى الاسمده الزراعية والاعلاف "بدون ترخيص من الجهات المختصه"، وضبط بحوزته 76 طن من الاسمده الزراعيه "الازوتيه"، و5 طن من الاعلاف وخاماتها المختلفه.

كما تم ضبط هانى ع. (23سنة-حاصل على دبلوم تجاره) مقيم عزبه يوسف عبد الملك، متهماً في الإتجار فى الاسمدة الزراعية والاعلاف "بدون ترخيص من الجهات المختصه"، وضبط بحوزته 129 طن من الاسمده الزراعيه "الازوتيه".

وضبط عبد الفتاح م. (41 سنة- تاجر) مقيم سنهوت متهماً في الإتجار فى الأسمدة الزراعية والاعلاف "بدون ترخيص من الجهات المختصه"، وضبط بحوزته 3 طن من الاسمدة الزراعية "الازوتية" و3 طن من الاعلاف وخاماتها المختلفة.

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مصر 365