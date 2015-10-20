الإعادة بين 4 مستقلين ومرشحى النور وحماة وطن بمركز سنورس بالفيوم

أكدت نتائج فرز أصوات الناخبين بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الفردية الثلاثة المخصصة للدائرة من بينهم 4 مستقلين ومرشح حزب حماة وطن ومرشح حزب النور.

وحصل ممدوح الحسينى (مستقل ) على 16491 صوتا، وحصل أحمد مصطفى عبد الواحد (حماة وطن ) على 14200 صوتا، وحصل حسين ياسين عليوة (مستقل ) على 13209 صوتا، ومنجود الهوارى (مستقل ) على 12985 صوتا، ورفعت سعيد ضاوى (مستقل ) علي 12115 صوتا، ووليد أبو عش (حزب النور ) على 10085 صوتا.

وبلغ عدد الحاضرين للجنة 64933 ناخبين من إجمالى الناخبين المقيدين باللجنة وعددهم 290928 ناخبا، وبلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 64933 صوتا، والأصوات الباطلة 9097 صوتا.

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