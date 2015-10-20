قائمة "فى حب مصر" تتفوق بدائرة سنورس بالفيوم

أكدت نتائج فرز أصوات الناخبين بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم حصول قائمة "فى حب مصر " على أعلى الأصوات بالدائرة، حيث حصلت القائمة على 22484 صوتا، بينما حصلت قائمة الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال على 22380 صوتا، وحصلت قائمة نداء مصر على 11437 صوتا.

وحصلت قائمة نداء مصر على 11437 صوتا، وحصلت قائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة على 6109 أصوات، وكما بلغ عدد الحاضرين للجنة 74033 من إجمالى عدد الناخبين المقيدين باللجنة وعددهم 290958 ناخبا وبلغ عدد الأصوات الباطلة 11623 وبلغت الأصوات الصحيحة 62410.

وكانت النتائج قد أكدت الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الفردية الثلاثة المخصصة للدائرة من بينهم 4 مستقلين ومرشح حزب حماة وطن ومرشح حزب النور، حيث حصل ممدوح الحسينى (مستقل) على 16491 صوتا، وحصل أحمد مصطفى عبد الواحد (حماة وطن) على 14200 صوت، وحصل حسين ياسين عليوه (مستقل) على 13209 أصوات، ومنجود الهوارى (مستقل) على 12785 صوتا، ورفعت سعيد ضاوى (مستقل) على 12115 صوتا ووليد أبو عش (حزب النور) على 10085.

وبلغ عدد الحاضرين للجنة 64933 ناخبا من إجمالى الناخبين المقيدين باللجنة وعددهم 290928 وبلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 64933 والأصوات الباطلة 9097 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الفيوم مليونا و695 ألفا و277 ناخبا، يصوتون فى 847 لجنة فرعية، تحت إشراف 338 مقرا انتخابيا.

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