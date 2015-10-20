«في حب مصر» تتصدر بالدائرة الأولى والثانية في الوادي الجديد

أ​علنت منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بالدائرة الاولي بمركز الخارجة بالوادي الجديد، عن نتائج عملية الفرز فيما يخص نظام القوائم، حيث تصدرت المركز الأول قائمة “في حب مصر”، والتي حصدت 15407 صوتًا، وتلتها قائمة “ندا مصر”، بـ 5233 صوتًا، وأعقبتها قائمة ” كتلة الصحوة”، بحصولها على 2386صوتًا، و”ائتلاف الجبهة المصرية”، بـ 2300صوتًا.

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة عن الدائرة الثانية بالداخلة بالوادي الجديد، عن نتيجة فرز نظام القوائم، حيث تصدرت قائمة “في حب مصر”، بحصولها على 14601 صوتًا، وتلتها قائمة “نداء مصر”، والحاصلة على 5864 صوتًا، و”الجبهة”، بـ 1244 صوتًا، و”الصحوة”، بـ 1092 صوتًا.