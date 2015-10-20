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نتائج 5 دوائر في الفيوم و«في حب مصر» تتصدر القوائم بـ 33ألف و232 صوت

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نتائج 5 دوائر في الفيوم و«في حب مصر» تتصدر القوائم بـ 33ألف و232 صوت نتائج 5 دوائر في الفيوم و«في حب مصر» تتصدر القوائم بـ 33ألف و232 صوت

أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين بدائرة بندر الفيوم، عن الإعادة بين 4 مرشحين مستقلين، هم:” المهندس “هشام والي مؤمن”، والذي حصل على أعلى نسبة أصوات، وهي 22839 صوتًا، ويليه المهندس “عماد سعد حمودة”، 15369صوتًا، و”محمد هاشم”، على 12166 صوتًا، و”ضياء رضوان”، على 10422 صوتًا”.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات بدائرة مركز الفيوم، عن الإعادة بين 4 مرشحين، هم:”سيد أحمد سلطان”، وحصل على 24387 “مستقل”، و”محمد مصطفى الخولي”، على 22697 “مستقل”، و”محمد فؤاد زغلول”، عن حزب “مستقبل وطن”، على 12598 صوتًا، و”محمد رمضان حسن”، حاصل على 14557 صوتًا عن حزب “النور”.

كما أظهرت نتائج الفرز بدائرة مركز طامية عن الإعادة بين 4 مرشحين، هم:” اللواء “أحمد عبدالتواب”، وحصل على 21391 صوتًا – “مستقل”، ويليه الدكتور “حمادة سليمان”، عن حزب “النور”، وحصل على 16737 صوتًا، والصحفي “محمد فرغلي”، على 15596 صوتًا – “مستقل”، و”محسن أبو سمنة”، على 13686 صوتًا – “مستقل”.

وبينت دائرة مركزي أبشواي ويوسف الصديق، نتائج فرز أصوات الإعادة، بين 6 مرشحين، هم،:” ربيع أبو لطيعة”، وحصل على 28707 – “مستقل”، و”محمد طه الخولي”، 24502 صوتًا – “مستقل”، و”يوسف أحمد الشاذلي”، عن حزب “مستقبل وطن”، 23902 صوتًا، و”علاء السيد محمود العمد”، وحصل على 19228صوتًا – “مستقل”، والدكتور “صابر عطا”، عن  حزب “الوفد”، وحصوله على 16275 صوتًا، و”الحسيني محمد محمود”، 16207 صوتًا “مستقل”.

وبينت دائرة مركز سنورس نتائج الإعادة، بين 6 مرشحين، هم:”ممدوح الحسيني”، وحصل على 16421 صوتًا- “مستقل”، و”أحمد مصطفى عبدالواحد”، 14000 صوتًا عن حزب “حماة الوطن”، و”الحسيني يس عليوة”، 13009 – “مستقل”، و”منجود الهواري”، 12785 صوتًا – “مستقل”، و”رفعت سعيد الضاوي”، 12115 صوتًا – “مستقل”، و
> “وليد محمد محمود أبو عيش”، عن  حزب “النور”، 10085 صوتًا.

ويذكر أن حصلت قائمة “في حب ”، على 33232 صوتًا، تلتها قائمة “نداء مصر”، والتي حصلت على 23501 صوتًا، وقائمة “ائتلاف الجبهة المصرية”، و”تيار الاستقلال”، وقد حصلا على 16935 صوتًا، وقائمة “كتلة الصحوة الوطنية المستقلة”، وحصلت على 11580 صوتًا.

ولم يتبقى سوى الإعلان عن دائرة مركز إطسا، والتي يتوقع الإعادة فيها بين 6 مرشحين، ولم تعلن النتيجة حتى الآن، وإن كانت المؤشرات الأولية، تؤكد الإعادة بين 6 مرشحين من بينهم “مصطفى البنا” عن حزب “النور”، و”ياسر سلومة”- مستقل .

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