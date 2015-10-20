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مصر تستضيف الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الأفريقية

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مصر تستضيف الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الأفريقية مصر تستضيف الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الأفريقية

الطيار حسام كمال – وزير الطيران المدني

قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، تستضيف الجمعية العامة الخامسة والعشرين لمنظمة الطيران المدني الأفريقية “الافكاك”، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بحضور ما يقرب من 300 شخصية يمثلون 54 دولة أفريقية، هم أعضاء الجمعية العامة بالإضافة إلى العديد من الخبراء الدوليين والإقليميين وقيادات منظومة الطيران المدني.

وأضاف كمال خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الطيران المدني، أن إختيار مصر لانعقاد الجمعية العامة لمنظمة الافكاك في دورتها القادمة، يعكس الدور الريادي الذي تقوم به مصر في المجالات المختلفة داخل القارة السمراء، ويؤكد المكانة الدولية والإقليمية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي.

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