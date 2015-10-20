بالأرقام.. اكتساح فى حب مصر بشبراخيت وإيتاى البارود.. والإعادة بين8 مرشحين

>أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالبحيرة الدائرة العاشرة والتى تضم مركزى إيتاى البارود وشبراخيت الإعادة ما بين كل من المرشحين "محمد هانى عثمان الحناوى 47430، حسام محمد إسماعيل عبد الحليم الصيرفى 43359، رسمى عبد الله محمد خالد 29216، علاء الدين سعد عثمان عامر 21297، حسام محمد إسماعيل عبد الحليم الصيرفى 43359، أشرف عبد المقصود عبد الجيد رحيم أبو سعد 32475، شمس الدين أنور شمس الدين مصطفى 30260، محمد هانى رياض شعبان حسن عامر 24226.

وحصل كل من المرشحين رسمى عبد الله محمد خالد 29216 ، محمد حامد محمد حجازى 17713، أشرف شفيق بلبلع 14310، علاء الدين سعد عثمان عامر 21297، أشرف شعبان الغنيمى 20115،محمد عزت عرفات 17838، محمد السيد مصطفي حسن عوض 9392، حسام محمد إسماعيل عبد الحليم الصرفى 43359، أيمن طايل إبراهيم طايل 5114، سامى عبد العزيز موسى القالع 15245، أحمد على محمد أبو شلوع 15578، صبرى عبد السلام موسى 12157، محمد شوقى خليل بدر 19327، أشرف عبد المقصود عبد الجيد رحيم أبو سعد 32475، عبد المنعم أنور شمس الدين مصطفى 9251، سعد سيد أحمد مقلد 16130، إبراهيم محروس إبراهيم أبو شادى 14482

> مهداوى السيد مهداوى أبو شوشة 10586، عبد اللاه شحاتة الشقانى 6997، فيصل ذكى أبو زهرة 14928، شمس الدين أنور شمس الدين مصطفى 30260، مدحت محمد مصطفى محمد 7924

> سعد بسبونى بيومى رجب 4804، مصطفى العسكرى 9716، محمد فتحى إبراهيم محفوظ 18917

> أحمد صلاح عبد الحليم 5492، محمد هانى رياض شعبان حسن عامر 24226، عمر عبد المجيد محروس 20674، إسماعيل حسانين بدر 6942، جودت يوسف عشرى يوسف عشرى القالع 7537

> شعبان كامل عبد القوى ناصر 7398، محمد هانى عثمان الحناوى 47430، ياسر عبد الوهاب عبد الحميد ونس 12620.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالبحيرة الدائرة العاشرة والتى تضم مركزى إيتاى البارود وشبراخيت اكتساح قائمة فى حب مصر 73834 صوتا ، مقابل حصول قائمة حزب النور على 37902 صوتا ، الفرسان 9626 ، الائتلاف 16808 ،عدد الناخبين 456862،الحضور 152109.

ويبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 242 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد ".

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