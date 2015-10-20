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رئيس الاتحاد الفيدرالى للسكر: نعمل لتطبيق شعار "طعام أقل وعمل أكتر"

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رئيس الاتحاد الفيدرالى للسكر: نعمل لتطبيق شعار "طعام أقل وعمل أكتر" رئيس الاتحاد الفيدرالى للسكر: نعمل لتطبيق شعار "طعام أقل وعمل أكتر"
أكد السير مايكل هيرست، رئيس الاتحاد الفيدرالى للسكر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن دور الاتحاد قائم على تشجيع الحكومات لتحقيق أهداف معينة مثل مساعدة جميع الأفراد على التمتع بصحة جيدة، وحمايتهم من الإصابة بالأمراض، وذلك عن طريق اتباع سياسات توعية المواطنين بطريقة تناول الغذاء الصحى قليل الملح والسكر والدهون وكذلك ممارسة الرياضة بصفة مستمرة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم والمنعقد حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتابع "هيرست" أن هذه الوسائل الصحية تساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر والأمراض المصاحبة له، مؤكدًا أنهم يحاولون نشر شعار "طعام أقل وعمل أكثر" بين جميع المواطنين.

وبالنسبة لمرضى السكر، أضاف هيرست أن دور الاتحاد يقوم على ضبط مستويات السكر فى الدم والاهتمام بتوعية المرضى، مما يساعد فى تقليل المضاعفات الناتجة عن مرض السكر، والتى تشمل العين والقلب والكلى والأعصاب.

وأضاف هيرست خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للجمعية العربية لدراسات أمراض السكر والميتابولزم، أنه سيتم التصريح بإعداد مرضى السكر على مستوى العالم فى اليوم العالمى للسكر فى نوفمبر المقبل من خلال إحصائية توضيح أعداد مرضى السكر و أكثر الدول المنتشر بها.
>كما أعرب رئيس الاتحاد الفيدرالى العالمى، عن استيائه من الوضع الصحى للاجئين السوريين، حيث إنهم يحتاجون للرعاية الصحية وتوفير الدواء ولكن وضع البلادهم لا يساعدهم على توفير هذه الاحتياجات، ولذلك يبحث الاتحاد الفيدرالى بعض الحلول التى تساعد على حل هذه المشكلة وتوفير العلاجات المختلفة التى يحتاجونها للحفاظ على صحتهم.
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