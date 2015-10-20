لو بتعمل دايت.. البرتقال واليوسفى أفضل فاكهة لمتبعى الريجيم

يعد البرتقال واليوسفى من الفاكهة التى يعتمد عليها الكثيرون للتحلية والتغذية بين الوجبات، وتبرز أهميتها فى تعزيز المناعة ضد بعض أنواع الأمراض كالأنفلونزا ونزلات البرد والتى تكثر الاصابة بها فى هذا الوقت من العام ومع تغير الفصول.

الدكتور صابر الغرباوى استشارى السمنة والنحافة أوضح أن البرتقال واليوسفى يحتويان على العديد من العناصر الهامة للجسم مما يجعلهما الفاكهة المثلى لمتبعى الريجيم، لقلة سعراتهم الحرارية وسكرياتهما، بجانب فوائدهما الجمة وفيتاميناتهما وعناصرهما التى تمد متبع الريجيم بالطاقة والنشاط دون زيادة ملحوظة فى الوزن.

ويسمح لمتبعى الريجيم بتناول ثمرتين من البرتقال أو اليوسفى خلال اليوم وبين وجبات الريجيم الخمس التى ينصح بها لتطبيق ريجيم مثالى، ويحتوى كلاهما على سعرات حرارية منخفضة للغاية، ويعطيان شعورا بالشبع والإرضاء لزيوتهما الطيارة التى تشعر الانسان بالسعادة والرضا، لذا هما الفاكهة الأفضل لمتبعى الريجيم.

ويحتوى كل من اليوسفى والبرتقال على الكالسيوم البانى للعظام، وفيتامينات e، وc، مما يمد متبع الريجيم بالحيوية والقدرة على بذل الجهد دون الشعور بالإرهاق.