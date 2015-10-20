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الحمل خارج الرحم إزاى بيحصل؟ وإيه مخاطره؟

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الحمل خارج الرحم إزاى بيحصل؟ وإيه مخاطره؟ الحمل خارج الرحم إزاى بيحصل؟ وإيه مخاطره؟
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>صحة
>ص وت/ حامل - أرشيفية

الحمل خارج الرحم، أحد أهم الحالات المرضية التى تتعرض لها المرأة وتؤدى إلى إنهاء الحمل فى شهوره الأولى.

ما هو الحمل خارج الرحم
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>الحمل خارج الرحم هو حمل يحدث تبعا لرأى استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا، نتيجة لعدم انتقال البويضة الملقحة من قناة فالوب إلى باطن الرحم، وبالتالى فسعة قناة فالوب لا تقدر على استيعاب زيادة حجم الجنين، وهو ما يؤدى إلى ضرورة إجهاض الجنين قبل أن تتعرض قناة فالوب للانفجار.

أعراض الحمل خارج الحمل
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>أما عن أعراض الحمل خارج الرحم، فهى تتمثل تبعا لرأى أبو النجا فى الشعور بألم شديد بأحد جانبى البطن، يشبه فى شدته ألم الزائدة الدودية، وذلك العرض يأتى فى المرحلة المتأخرة للحمل خارج الرحم، حيث ينذر بخطورة تعرض المرأة لانفجار قناة فالوب.

ينصح أبو النجا بضرورة إجراء اشعة بالسونار بمجرد المعرفة بالحمل، للتأكد من وجود الطفل فى موضعه الطبيعى داخل الرحم، أو التدخل السريع لإجهاضه فى حالة عدم خروج البويضة من قناة فالوب تجنبا لانفجار القناة.

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مصر 365