زيادة وزن الأم بعد الولادة يزيد خطر إصابة طفلها بالبدانة

حذرت دراسة طبية أن زيادة وزن الأم عقب الولادة، وليس فقط أثناء فترة الحمل قد تزيد من مخاطر إصابة طفلها بزيادة فى الوزن فى مراحل لاحقة من حياته، وفقا لدراسة طبية أجريت فى هذا الصدد.

وقال المؤلف الرئيسى "لينى فان روزم" الباحث فى المركز الطبى بجامعة "أوتريخت" فى هولندا، "نحن نعرف بالفعل أن النساء اللاتى اكتسبن الكثير من الوزن خلال فترة الحمل، يصبح أطفالهم أكثر عرضة للمعاناة من زيادة الوزن فى مراحل لاحقة من حياتهم.

وأوضح الباحثون ارتباط زيادة الوزن خلال فترة الحمل أيضا مع ارتفاع خطر الولادة القيصرية، والولادة المبكرة مقارنة بالسيدات اللاتى يتمتعن بوزن معتدل عند الولادة، وفقا لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض.

وشدد الباحثون على أن الوزن المثالى خلال الحمل يختلف من سيدة إلى أخرى، ولكن معظم النساء يكتسبن معدلات صحية ما بعد الحمل وتتراوح ما بين 25 -34 رطلا، استنادا للبيانات الصادرة عن " معهد المبادئ التوجيهية للطب".

كانت الأبحاث قد أجريت على 3,367 طفل ولدوا فى عام 1996 وبعدها فى هولندا، حيث لوحظ أن الأمهات اللاتى اكتسبن الوزن بعد الولادة كن أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من البدانة.

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