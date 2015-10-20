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مؤتمر الجمعية العربية للسكر: 12% من المصريين مصابون بمرض السكر

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مؤتمر الجمعية العربية للسكر: 12% من المصريين مصابون بمرض السكر مؤتمر الجمعية العربية للسكر: 12% من المصريين مصابون بمرض السكر
قال الدكتور رأفت رشوان الرئيس الشرفى للجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم، إن نسبة إصابة المصريين بمرض السكر من النوع الثانى تتراوح بين 7.5% إلى 12%، وذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم صباح اليوم الثلاثاء، بفندق جراند حياة.

وأضاف رشوان أن ارتفاع معدلات إصابة المصريين بالسكر ترجع إلى التغذية الخاطئة والتاريخ العائلى للمرض وعدم ممارسة الرياضة بجانب العامل النفسى، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ويمتلكون فى الوقت نفسه أطرافا سفلية رفيعة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.

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مصر 365

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